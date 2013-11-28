Çikolata Parçalı Bayat Ekmek Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 su bardağı rondodan geçirilmiş bayat ekmek
2 su bardağı süt
2 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
2 çorba kaşığı kakao
Yarım su bardağı damla çikolata
1 su bardağı fındık
1 tatlı kaşığı tereyağı
Servis için:
Pudra şekeri
YAPILIŞI
Ekmeği sütle ıslatıp, mikser yardımıyla çırpın. Ayrı bir yerde yumurta ve toz şekeri mikser yardımıyla kabarana dek çırpın. Kakao, damla çikolata, kıyılmış fındık ve ekmeği yumurtalı karışıma ekleyin. Spatula yardımıyla karıştırın. Karışımı tereyağı ile yağlanmış baton kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50 dakika pişirin. Pudra şekeri serpip servis yapın.