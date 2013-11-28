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Sofra / Kekler / Çikolata Parçalı Bayat Ekmek Tatlısı

Çikolata Parçalı Bayat Ekmek Tatlısı

Çikolata Parçalı Bayat Ekmek Tatlısı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı rondodan geçirilmiş bayat ekmek

2 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı kakao

Yarım su bardağı damla çikolata

1 su bardağı fındık

1 tatlı kaşığı tereyağı

Servis için:

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Ekmeği sütle ıslatıp, mikser yardımıyla çırpın. Ayrı bir yerde yumurta ve toz şekeri mikser yardımıyla kabarana dek çırpın. Kakao, damla çikolata, kıyılmış fındık ve ekmeği yumurtalı karışıma ekleyin. Spatula yardımıyla karıştırın. Karışımı tereyağı ile yağlanmış baton kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50 dakika pişirin. Pudra şekeri serpip servis yapın.
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