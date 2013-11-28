Çikolata Parçalı Bayat Ekmek Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ekmeği sütle ıslatıp, mikser yardımıyla çırpın. Ayrı bir yerde yumurta ve toz şekeri mikser yardımıyla kabarana dek çırpın. Kakao, damla çikolata, kıyılmış fındık ve ekmeği yumurtalı karışıma ekleyin. Spatula yardımıyla karıştırın. Karışımı tereyağı ile yağlanmış baton kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50 dakika pişirin. Pudra şekeri serpip servis yapın.