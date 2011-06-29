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Sofra / Kekler / Çikolata Soslu Fıstıklı Kek

Çikolata Soslu Fıstıklı Kek

Çikolata Soslu Fıstıklı Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın

2 su bardağı un

5 adet kayısı

Yarım su bardağı tuzsuz antepfıstığı

1 çay bardağı damla çikolata

1 çorba kaşığı margarin

1 çorba kaşığı toz şeker

1 paket (80 gram) bitter çikolata

YAPILIŞI

Öncelikle yumurtayı toz şeker ile çırpın. Sütü ekleyin. Çırpmaya devam ederek, tarçın, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin. Kayısıları küçük doğrayıp, antep fıstığı ve damla çikolata ile karıştırın. Bu karışımın yarısını hamura ekleyin. Unu da eleyerek karıştırın. 8 adet muffin kalıbını margarinle yağlayın. Üzerine toz şeker serpin. Hamuru kalıplara pay edin. Üzerine kalan fıstıklı karışımı paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında iyice kabarana dek pişirin. Fırından aldığınız kekleri kalıplardan çıkarıp, yuvarlaklar halinde dilimleyin. Hafif ılınınca, bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Keklerin üzerine, sıcakken gezdirin.
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