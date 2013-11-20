Çikolata Soslu Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında beklettiğiniz yumurtayı derin bir kapta mikserle iyice çırpın. Toz şeker ekleyin ve şeker eriyene kadar çırpmaya devam edin. Tereyağını katıp, mikserin kademesini arttırarak krema halini alana kadar çırpın. Süt ve kakaoyu ilave edip, karışıma yedirin. Elenmiş un ve kabartma tozuyla birlikte damla çikolatayı veya doğranmış bitter çikolatayı da ekleyin. Tahta bir kaşıkla tüm malzeme özleşene kadar karıştırın. 23 cm çapındaki ortası delik kek kalıbını yağlayıp, unlayın. Karışımı kalıba boşaltın ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında 40-45 dakika, kek içini çekene kadar pişirin. Çikolata sos için elinizle parçalara ayırdığınız bitter çikolatayı kremayla birlikte bir kaba alın ve benmari usulü eritip, karıştırarak birbirine yedirin. Oda sıcaklığında soğuttuğunuz kekin üzerine çikolata sos gezdirip, dövülmüş antepfıstığı ile süsleyin. .