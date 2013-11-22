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Çikolatalı Ballı Kek

Çikolatalı Ballı Kek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

110 gram bitter çikolata

50 gram tereyağı

1 çay bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

4 çorba kaşığı süzme bal

1 paket vanilya

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı su

1 su bardağı un

2 çorba kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı karbonat

1 su bardağı kıyılmış ceviz

Çay kaşığının ucu ile tuz

YAPILIŞI

Çikolata ve tereyağını bir kaseye alıp benmari usulü eritin. Süzme bal, rendelenmiş portakal kabuğu, toz şeker, vanilya ve su ekleyip karıştırın. Yumurta ekleyip çırpın. Ayrı bir yerde un, kakao, karbonat ve tuzu harmanlayın. Eleyerek çikolatalı karışıma ekleyin. Ceviz ilave edip karıştırın. Karışımı yağlanmış kek kalıbına boşaltıp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın.
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