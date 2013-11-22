Çikolatalı Ballı Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
110 gram bitter çikolata
50 gram tereyağı
1 çay bardağı toz şeker
2 çorba kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu
4 çorba kaşığı süzme bal
1 paket vanilya
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı su
1 su bardağı un
2 çorba kaşığı kakao
1 tatlı kaşığı karbonat
1 su bardağı kıyılmış ceviz
Çay kaşığının ucu ile tuz
YAPILIŞI
Çikolata ve tereyağını bir kaseye alıp benmari usulü eritin. Süzme bal, rendelenmiş portakal kabuğu, toz şeker, vanilya ve su ekleyip karıştırın. Yumurta ekleyip çırpın. Ayrı bir yerde un, kakao, karbonat ve tuzu harmanlayın. Eleyerek çikolatalı karışıma ekleyin. Ceviz ilave edip karıştırın. Karışımı yağlanmış kek kalıbına boşaltıp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın.