Çikolatalı Ballı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolata ve tereyağını bir kaseye alıp benmari usulü eritin. Süzme bal, rendelenmiş portakal kabuğu, toz şeker, vanilya ve su ekleyip karıştırın. Yumurta ekleyip çırpın. Ayrı bir yerde un, kakao, karbonat ve tuzu harmanlayın. Eleyerek çikolatalı karışıma ekleyin. Ceviz ilave edip karıştırın. Karışımı yağlanmış kek kalıbına boşaltıp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın.