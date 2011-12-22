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Çikolatalı Cevizli Kek

Çikolatalı Cevizli Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı toz şeker

4 adet yumurta

3 çorba kaşığı bal

125 gram oda sıcaklığında margarin

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı kıyılmış ceviz

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 paket (80 gram) bitter çikolata

YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurtayı geniş bir kaba alıp mikserle 5 dakika çırpın. Üzerine bal ve margarini ilave edip çırpmaya devam edin. Unu kabartma tozu ile karıştırıp yumurtalı karışıma katın. Üzerine vanilya, tarçın, ceviz ve rendelenmiş portakal kabuğunu ilave edip karıştırın. Bitter çikolatayı küçük parçalar halinde kırıp harca ekleyin. Karışımı yağlanmış ve unlanmış dikdörtgen bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğutun ve dilimleyerek servis yapın.
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