Çikolatalı Cevizli Kek

Toz şeker ve yumurtaları bir kaba alıp çırpın. Üzerine sıvı yağ ve suyu ilave edin. Ceviz, fındık, kakao ve vanilyayı da karışıma katın. Kabartma tozunu una ekleyip harca ilave edin. Ortası delik kek kalıbını yağlayıp unlayın. Hamuru kalıba döküp önceden ısıtılmış 190 derece fırında 40 dakika pişirin. Servis tabağına alın. Krem şantiyi sütle çırpıp kek soğuduktan sonra ortasına koyun. Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.