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Çikolatalı Cevizli Kek

Çikolatalı Cevizli Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı toz şeker

3 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı su

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Yarım su bardağı dövülmüş fındık

3 çorba kaşığı kakao

1'er paket vanilya ve kabartma tozu

2 su bardağı un

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

2 dal nane yaprağı

YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurtaları bir kaba alıp çırpın. Üzerine sıvı yağ ve suyu ilave edin. Ceviz, fındık, kakao ve vanilyayı da karışıma katın. Kabartma tozunu una ekleyip harca ilave edin. Ortası delik kek kalıbını yağlayıp unlayın. Hamuru kalıba döküp önceden ısıtılmış 190 derece fırında 40 dakika pişirin. Servis tabağına alın. Krem şantiyi sütle çırpıp kek soğuduktan sonra ortasına koyun. Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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