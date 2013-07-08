Çikolatalı Fındıklı Pudingle Muffin Kek

1. Fırınınızı önceden 175°C' ye ayarlayıp ısıtın. Muffin kalıplarına kağıt kalıpları yerleştirin.

2. Çırpma kabına yumurta ve şekeri aktarıp, mikser yardımı ile yüksek devirde 3-4 da Kakao,şekerli Vanilin, limon kabuğu rendesi, toz tarçın, un ve Hamur Kabartma Tozu'nu ekleyin.

4. Tüm malzemeyi mikser yardımı ile düşük devrinde çırparak karıştırın.

5. En son damla çikolatanın yarısını da ekleyip hafifçe karıştırıp, elde ettiğiniz kek hamurunu muffin kalıplarının 2/3'ünü geçmeyecek şekilde kalıplara paylaştırın.

6. Önceden 175°C ısıtılmış fırında 18-24 dakika pişirin.

7. Fırından alınca, keklerin üzerini daha önceden ayırdığınız

4 yemek kaşığı süt ile ıslatın ve soğumaya bırakın.

8.Çikolatalı Fındıklı Pudingi, paketteki tarife uygun olarak

2 su bardağı süt ile pişirin. Ocaktan alıp, arada karıştırarak yaklaşık 10 dakika soğutun.

9. Ilınan pudingi muffinlerin üzerine bir tabaka halinde sürün veya dolgu kreması olarak içlerine doldurun.

10. Damla çikolata ve pudra şekeri sepiştirip servis edin.