Çikolatalı Kahveli Dilimler

Sofra Tarifi

3 adet yumurta 5 çorba kaşığı toz şeker 100 gram eritilmiş tereyağı 100 ml krema 2 çorba kaşığı çikolata kreması Bir buçuk çorba kaşığı granül kahve 2 çorba kaşığı süt 1 paket vanilya Bir buçuk çorba kaşığı kakao 7 çorba kaşığı un Bir tutam tuz Arası için: 100 ml krema 150 gram bitter çikolata

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri beyazlaşana dek çırpın. Tereyağı, krema ve çikolata kreması ilave edip çırpın. Ayrı bir yerde granül kahveyi sütte eritip karışıma ekleyerek çırpmaya devam edin. Vanilya, kakao, un ve tuzu eleyerek ekleyin. Çok çırpmadan hafifçe karıştırın. Arası için, kremayı ılıtıp, küçük parçalara ayrılmış çikolata ekleyin. Karıştırarak çikolatanın erimesini sağlayın. Yumurtalı karışımın yarısını, yağlanıp unlanmış 22 cm çapındaki yuvarlak kalıba veya orta boy dikdörtgen bir cam kaba boşaltın. Ortasına süt kremalı karışımı yayın. Kalan yumurtalı karışımı üzerine döküp, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Dilimleyip, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın