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Çikolatalı Kahveli Dilimler

Çikolatalı Kahveli Dilimler
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

5 çorba kaşığı toz şeker

100 gram eritilmiş tereyağı

100 ml krema

2 çorba kaşığı çikolata kreması

Bir buçuk çorba kaşığı granül kahve

2 çorba kaşığı süt

1 paket vanilya

Bir buçuk çorba kaşığı kakao

7 çorba kaşığı un

Bir tutam tuz

Arası için:

100 ml krema

150 gram bitter çikolata

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri beyazlaşana dek çırpın. Tereyağı, krema ve çikolata kreması ilave edip çırpın. Ayrı bir yerde granül kahveyi sütte eritip karışıma ekleyerek çırpmaya devam edin. Vanilya, kakao, un ve tuzu eleyerek ekleyin. Çok çırpmadan hafifçe karıştırın. Arası için, kremayı ılıtıp, küçük parçalara ayrılmış çikolata ekleyin. Karıştırarak çikolatanın erimesini sağlayın. Yumurtalı karışımın yarısını, yağlanıp unlanmış 22 cm çapındaki yuvarlak kalıba veya orta boy dikdörtgen bir cam kaba boşaltın. Ortasına süt kremalı karışımı yayın. Kalan yumurtalı karışımı üzerine döküp, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Dilimleyip, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın
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