Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sıcak suyun içine kakaoyu ekleyin ve iyice karıştırıp kenara alın. Oda sıcaklığındaki tereyağını toz şeker ile karıştırın. Kakao karışımına ekleyip yavaş hareketlerle iyice çırpın. Unu derin bir kaba alın. Kabartma tozu ve tuzu ekleyin. Kakao sosunu ve sütü ekleyip mikserin düşük devrinde çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpın. Baton bir kek kalıbını yağlayıp karışımı içine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Pişen keki 1 saat dinlendirin. Sos için çikolatayı benmari usulü eritin ve kremayı ekleyip karıştırdıktan sonra kekin üzerine dökün. Sos sıcakken kuru yemişleri üzerine serpin. Dolaba kaldırıp 2 saat dinlendirdikten sonra servis yapın.