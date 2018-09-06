Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
50 gram kakao
150 ml sıcak su
80 gram tereyağı
200 gram toz şeker
200 gram un
1 paket kabartma tozu
150 ml laktozsuz süt
4 adet yumurta
1 tutam tuz
KALIBI YAĞLAMAK İÇİN:
1 çorba kaşığı sıvı yağ
SOS İÇİN:
60 gram bitter çikolata
150 ml krema
ÜZERİ İÇİN:
2 çorba kaşığı karışık kuru yemiş
YAPILIŞI
Sıcak suyun içine kakaoyu ekleyin ve iyice karıştırıp kenara alın. Oda sıcaklığındaki tereyağını toz şeker ile karıştırın. Kakao karışımına ekleyip yavaş hareketlerle iyice çırpın. Unu derin bir kaba alın. Kabartma tozu ve tuzu ekleyin. Kakao sosunu ve sütü ekleyip mikserin düşük devrinde çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpın. Baton bir kek kalıbını yağlayıp karışımı içine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Pişen keki 1 saat dinlendirin. Sos için çikolatayı benmari usulü eritin ve kremayı ekleyip karıştırdıktan sonra kekin üzerine dökün. Sos sıcakken kuru yemişleri üzerine serpin. Dolaba kaldırıp 2 saat dinlendirdikten sonra servis yapın.