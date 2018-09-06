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Çikolatalı Kek

Çikolatalı Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

50 gram kakao

150 ml sıcak su

80 gram tereyağı

200 gram toz şeker

200 gram un

1 paket kabartma tozu

150 ml laktozsuz süt

4 adet yumurta

1 tutam tuz



KALIBI YAĞLAMAK İÇİN:

1 çorba kaşığı sıvı yağ



SOS İÇİN:

60 gram bitter çikolata

150 ml krema



ÜZERİ İÇİN:

2 çorba kaşığı karışık kuru yemiş

YAPILIŞI

Sıcak suyun içine kakaoyu ekleyin ve iyice karıştırıp kenara alın. Oda sıcaklığındaki tereyağını toz şeker ile karıştırın. Kakao karışımına ekleyip yavaş hareketlerle iyice çırpın. Unu derin bir kaba alın. Kabartma tozu ve tuzu ekleyin. Kakao sosunu ve sütü ekleyip mikserin düşük devrinde çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpın. Baton bir kek kalıbını yağlayıp karışımı içine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Pişen keki 1 saat dinlendirin. Sos için çikolatayı benmari usulü eritin ve kremayı ekleyip karıştırdıktan sonra kekin üzerine dökün. Sos sıcakken kuru yemişleri üzerine serpin. Dolaba kaldırıp 2 saat dinlendirdikten sonra servis yapın.
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