Çikolatalı kek

UN, kakao, karbonat, vanilya ve tuzu büyük bir kaba eleyip kenara alın. Kremayı orta boy bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynama noktasına gelince ocaktan alın. Çikolatayı ince doğrayın. Üzerine kremayı ilave edip çikolata eriyene dek karıştırın. Sütü ilave edin. Ayrı bir yerde tereyağı ve şekeri krema kıvamı alana dek mikserle çırpın. Sonra yumurtaları birer birer ve çırpmaya devam ederek ekleyin. Üzerine çikolatalı karışımı ilave edin. Unlu karışımı azar azar ekleyin. 24 cm çapında ortası delik bir kek kalıbını yağlayıp unlayın. Harcı kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 55-60 dakika kontrol ederek pişirin (keke bir kürdan batırın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Ilınan keki ters çevirerek servis tabağına alın. Çikolata sos için çikolatayı benmari usulü eritin. Erimeye başladığında kremayı ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana dek karıştırın. Ocaktan alıp ılıtın. Kekin üzerine döküp, file antepfıstığı ile süsleyerek servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel