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Çikolatalı kek

Herkesin gözdesi hem pratik hem leziz çikolatalı kek tarifini sizlere sunuyoruz. İşte nefis çikolatalı kek tarifi...
Çikolatalı kek
  • 10 Kişilik
  • Doğum Günü, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER


  • 200 gram sütlü çikolata

  • İki buçuk su bardağı un

  • 1/4 su bardağı kakao

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 1 paket vanilya, 3/4 çay kaşığı tuz

  • Yarım su bardağı krema

  • Yarım su bardağı süt

  • 225 gram oda sıcaklığında tereyağı

  • 1+1/4 su bardağı tozşeker

  • 5 adet yumurta

  • 1 su bardağı file antepfıstığı

  • Çikolata sos için:

  • 2 paket bitter çikolata

  • (80'er gramlık % 70 kakaolu)

  • Yarım su bardağı krema



Süslemek için: File antepfıstığı

Kalıp için: 1'er çorba kaşığı tereyağı ve un


YAPILIŞI

UN, kakao, karbonat, vanilya ve tuzu büyük bir kaba eleyip kenara alın. Kremayı orta boy bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynama noktasına gelince ocaktan alın. Çikolatayı ince doğrayın. Üzerine kremayı ilave edip çikolata eriyene dek karıştırın. Sütü ilave edin. Ayrı bir yerde tereyağı ve şekeri krema kıvamı alana dek mikserle çırpın. Sonra yumurtaları birer birer ve çırpmaya devam ederek ekleyin. Üzerine çikolatalı karışımı ilave edin. Unlu karışımı azar azar ekleyin. 24 cm çapında ortası delik bir kek kalıbını yağlayıp unlayın. Harcı kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 55-60 dakika kontrol ederek pişirin (keke bir kürdan batırın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Ilınan keki ters çevirerek servis tabağına alın. Çikolata sos için çikolatayı benmari usulü eritin. Erimeye başladığında kremayı ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana dek karıştırın. Ocaktan alıp ılıtın. Kekin üzerine döküp, file antepfıstığı ile süsleyerek servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel

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