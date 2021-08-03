Çikolatalı Kek

Yumurta ve şekeri rengi açılıncaya kadar mikser yardımıyla karıştırın. Süt, yağ ve kremayı ekleyip mikserin düşük devrinde iki dakika karıştırmaya devam edin. Çikolatalı fındık kremasını ekleyin. Kalan kuru malzemeleri eleyerek ilave edin. Mikserin düşük devrinde iki dakika daha karıştırmaya devam edin. Orta boy kek kalıbını oda ısısındaki tereyağı ile yağlayıp unlayın. Kek hamurunu kalıba boşaltıp önceden ısıtılmış 170 derece fırında ortalama 50 dakika kontrol ederek pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.