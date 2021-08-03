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Sofra Kekler Çikolatalı Kek

Çikolatalı Kek

Çikolatalı Kek
  • 12 Kişilik
  • Pişirme: 60 dakika
  • Dünya Mutfağı
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta



1 su bardağı toz şeker



1 çay bardağı süt



1 çay bardağı ayçiçeği yağı



1 paket krema (200 ml)



2 yemek kaşığı çikolatalı fındık kreması



2.5 su bardağı un



Yarım su bardağı kakao



1 paket kabartma tozu



1 paket vanilya



KEK KALIBINI YAĞLAMAK İÇİN



1-2 yemek kaşığı tereyağı


YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri rengi açılıncaya kadar mikser yardımıyla karıştırın. Süt, yağ ve kremayı ekleyip mikserin düşük devrinde iki dakika karıştırmaya devam edin. Çikolatalı fındık kremasını ekleyin. Kalan kuru malzemeleri eleyerek ilave edin. Mikserin düşük devrinde iki dakika daha karıştırmaya devam edin. Orta boy kek kalıbını oda ısısındaki tereyağı ile yağlayıp unlayın. Kek hamurunu kalıba boşaltıp önceden ısıtılmış 170 derece fırında ortalama 50 dakika kontrol ederek pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.

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