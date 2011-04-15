çikolatalı kek

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MALZEMELER
5 adet yumurta
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 paket kakao
300 gr toz şeker
450 gr un
200 gr margarin
100 gr miktar damla çikolata
YAPILIŞI
HAZIRLANIŞI
İlk önce derin bir kabın içine yumurtalar kırılır ve şeker ilave edilip mikserle 15 dakika kadar çırpılır daha sonra eritilmiş margarin eklenir vanilya ve kabartma tozu ile birlikte un konulur. En son isteğe göre çikolata parçaları ve kakao eklenir. Yağlanmış kek kalıbının içine boşaltılır önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında bir süre pişirilir.
PÜF NOKTASI
kekin fırında pişmesi çok önemlidir kurallara uyulması önemli
ayrıca kein karışmasıda çok önemlidir yavaş yavaş karışrırılmalıdır