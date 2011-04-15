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Sofra / Kekler / çikolatalı kek

çikolatalı kek

çikolatalı kek
  • 6 Kişilik
Üye Tarifi

MALZEMELER

5 adet yumurta

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 paket kakao

300 gr toz şeker

450 gr un

200 gr margarin

100 gr miktar damla çikolata

YAPILIŞI

HAZIRLANIŞI
İlk önce derin bir kabın içine yumurtalar kırılır ve şeker ilave edilip mikserle 15 dakika kadar çırpılır daha sonra eritilmiş margarin eklenir vanilya ve kabartma tozu ile birlikte un konulur. En son isteğe göre çikolata parçaları ve kakao eklenir. Yağlanmış kek kalıbının içine boşaltılır önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında bir süre pişirilir.

PÜF NOKTASI

kekin fırında pişmesi çok önemlidir kurallara uyulması önemli ayrıca kein karışmasıda çok önemlidir yavaş yavaş karışrırılmalıdır
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