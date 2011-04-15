çikolatalı kek

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YAPILIŞI

HAZIRLANIŞI

İlk önce derin bir kabın içine yumurtalar kırılır ve şeker ilave edilip mikserle 15 dakika kadar çırpılır daha sonra eritilmiş margarin eklenir vanilya ve kabartma tozu ile birlikte un konulur. En son isteğe göre çikolata parçaları ve kakao eklenir. Yağlanmış kek kalıbının içine boşaltılır önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında bir süre pişirilir.