Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Isıya dayanıklı bir kapta çikolata ve margarini eritin. Kakao ve süt ilave edip iyice karıştırın. Tencereyi ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Diğer taraftan yumurtaları tuzla birlikte 10 dakika mikserin en yüksek devrinde çırpın. İçine şekeri ilave edip koyu bir kıvam alıncaya kadar çırpmaya devam edin. Kaşık kaşık kakaolu karışımı yumurtalı harca eklerken mikserle çırpmaya devam edin. Unu ekleyip bütün malzemeyi karıştırın. Hamuru yağlanmış orta büyüklükteki bir tart kalıbına boşaltın. 150 dereceye ayarlanmış fırında (önceden ısıtılmamış) 20-25 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine rendelenmiş çikolata serpin. Dilimleyerek servis yapın.