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Çikolatalı Kek

Çikolatalı Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet (80'er gramlık) çikolata

125 gram margarin

Yarım çay bardağı süt

100 gram kakao

3 adet yumurta

Bir tutam tuz

4 çorba kaşığı esmer şeker

3 tatlı kaşığı tepeleme kepekli un



Üzeri için: 1 paket (80 gram) bitter çikolata

YAPILIŞI

Isıya dayanıklı bir kapta çikolata ve margarini eritin. Kakao ve süt ilave edip iyice karıştırın. Tencereyi ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Diğer taraftan yumurtaları tuzla birlikte 10 dakika mikserin en yüksek devrinde çırpın. İçine şekeri ilave edip koyu bir kıvam alıncaya kadar çırpmaya devam edin. Kaşık kaşık kakaolu karışımı yumurtalı harca eklerken mikserle çırpmaya devam edin. Unu ekleyip bütün malzemeyi karıştırın. Hamuru yağlanmış orta büyüklükteki bir tart kalıbına boşaltın. 150 dereceye ayarlanmış fırında (önceden ısıtılmamış) 20-25 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine rendelenmiş çikolata serpin. Dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

İsterseniz üzerini meyve sosları ile de süsleyebilirsiniz.
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