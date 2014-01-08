Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi

125 gram margarin 1 su bardağı toz şeker 3 adet yumurta Bir buçuk su bardağı kekun 1 çay kaşığı kabartma tozu 1 çorba kaşığı kakao 3 çorba kaşığı kaynar su Çilek veya vişne reçeli Süslemek için: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Yuvarlak bir kek kalıbının içini yağlı kağıtla kaplayın. Başka bir kapta kakao ve kaynar suyu karıştırıp, soğumaya bırakın. Derin bir kapta tozşekeri, yumurtaları ve margarini malzemeler özleşene dek çırpın. Kekun ve kabartma tozunu ekleyip, karıştırmaya devam edin. Soğuk kakaolu suyu, kekunlu karışıma ilave edin. Kek karışımını kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, iyice kabarıp üstü hafif kızarana dek yaklaşık 25 dakika pişirin. Soğuyunca kalıbı ters çevirip keki enlemesine ortadan ikiye kesin. Arasına, reçel sürün. Kekin diğer yarısını üzerine kapattıktan sonra üstüne pudraşekeri serpiştirip, servis yapın.