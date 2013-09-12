DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Çikolatalı Köpük Kek

Çikolatalı Köpük Kek

Çikolatalı Köpük Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta sarısı

1 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı kakao

3 adet yumurtanın akı

90 gram bitter çikolata

1 çay bardağı süt



Servis için: Vanilyalı dondurma

YAPILIŞI

Yumurta sarısı, tozş eker ve kakaoyu iyice çırpın. Ayrı bir yerde yumurta akı köpük haline gelene kadar çırpın. Kakaolu karışıma yavaşça ekleyip, iyice karıştırın. Küçük muffin kalıplarına ikişer kaşık bu karışımdan koyun. 180 derece fırında pişirip, soğumaya bırakın. Servis yaparken, kekleri ortadan ikiye kesin. Arasına vanilyalı dondurma koyun. Çikolatalı sos ve dondurma ile servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN