Çikolatalı Köpük Kek

Yumurta sarısı, tozş eker ve kakaoyu iyice çırpın. Ayrı bir yerde yumurta akı köpük haline gelene kadar çırpın. Kakaolu karışıma yavaşça ekleyip, iyice karıştırın. Küçük muffin kalıplarına ikişer kaşık bu karışımdan koyun. 180 derece fırında pişirip, soğumaya bırakın. Servis yaparken, kekleri ortadan ikiye kesin. Arasına vanilyalı dondurma koyun. Çikolatalı sos ve dondurma ile servis yapın.