Çikolatalı Naneli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Yumurta sarısını toz şeker ile birlikte çırpın. Diğer taraftan çikolatayı benmari usulü eritin. Süt ve nane yaprağını bir kapta ısıtın ve süzün. Yumurta sarısı, eritilmiş çikolata, süt, oda sıcaklığında tereyağını derin bir kapta karıştırın. Unu ilave edip, tekrar karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta aklarını tuz ile köpük haline gelene kadar çırpın ve çikolatalı karışıma ekleyip, şöyle bir karıştırın. Yağlanmış 22x22 cm ebadında kare bir kek kalıbına boşaltın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın. Meyve şekerlemeleri ile süsleyip, servis yapın.