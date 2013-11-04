DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Çikolatalı Naneli Kek

Çikolatalı Naneli Kek

Çikolatalı Naneli Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Doğum Günü, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

3/4 su bardağı toz şeker

2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

4 çorba kaşığı süt

10 adet nane yaprağı

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

Bir tutam tuz

1 su bardağı un



Süslemek için:

Meyve şekerlemesi

YAPILIŞI

Yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Yumurta sarısını toz şeker ile birlikte çırpın. Diğer taraftan çikolatayı benmari usulü eritin. Süt ve nane yaprağını bir kapta ısıtın ve süzün. Yumurta sarısı, eritilmiş çikolata, süt, oda sıcaklığında tereyağını derin bir kapta karıştırın. Unu ilave edip, tekrar karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta aklarını tuz ile köpük haline gelene kadar çırpın ve çikolatalı karışıma ekleyip, şöyle bir karıştırın. Yağlanmış 22x22 cm ebadında kare bir kek kalıbına boşaltın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın. Meyve şekerlemeleri ile süsleyip, servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN