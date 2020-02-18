Çikolatalı ve cevizli cheesecake

TABANI için bisküvileri mutfak robotunda un haline getirip sütle yoğurun. Büyük boy bir kelepçeli kalıbın tabanına pişirme kağıdı serip bisküvili hamuru elinizle bastırarak yerleştirin. Peynirli kısım için ceviz hariç tüm malzemeyi karıştırın. Cevizi de ekleyip son bir kez karıştırdıktan sonra bisküvilerin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 55 dakika pişirin. Cheesecake'i bir gece buzdolabında bekletin. Sosu için çikolatayı elinizle kırıp benmari usulü eritin. Erimeye başladıktan sonra kremayı döküp karıştırın. Ilındıktan sonra cheesecake'in üzerine döküp 1 saat dinlendirin. Çikolata soğuyunca dilimleyerek servis yapın.