DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Çikolatalı ve Kolalı Kek

Çikolatalı ve Kolalı Kek

Çikolatalı ve Kolalı Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı un

3/4 su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

3/4 su bardağı pudra şekeri

3 çorba kaşığı tepeleme kakao

Bir tutam karbonat

250 gram tereyağı

1 su bardağı kola

Yarım su bardağı süt

2 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya ekstratı

Üzeri için:

100 gram tereyağı

2 çorba kaşığı kola

2 çorba kaşığı kakao

1 su bardağı pudra şekeri

1/4 su bardağı pudra şekeri

Süslemek için:

Çilek

YAPILIŞI

Un, pudra şekeri, kakao ve karbonatı derin bir kapta karıştırın. Eritilmiş tereyağı, kola, süt, vanilya ve çırpılmış yumurtaları karışıma ekleyin. Mikserle çırparak tüm malzemenin özleşmesini sağlayın. Karışımı 24 cm çapındaki yağlanıp, unlanmış yuvarlak bir kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında içini çekene kadar pişirin ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Kekin üzeri için tereyağı, kola ve kakaoyu küçük bir tencereye alıp tereyağı eriyene kadar karıştırın. Pudra şekerini ekleyip hızla karıştırarak pürüzsüz ve parlak bir hal alana kadar pişirip ocaktan alın. Keki kalıptan çıkartıp servis tabağına koyun ve üzerine hazırladığınız sosu yayın. Sos sertleşene kadar bekleyip, çilekle süsleyin. Dilimleyerek, servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN