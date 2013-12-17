Çikolatalı ve Kolalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un, pudra şekeri, kakao ve karbonatı derin bir kapta karıştırın. Eritilmiş tereyağı, kola, süt, vanilya ve çırpılmış yumurtaları karışıma ekleyin. Mikserle çırparak tüm malzemenin özleşmesini sağlayın. Karışımı 24 cm çapındaki yağlanıp, unlanmış yuvarlak bir kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında içini çekene kadar pişirin ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Kekin üzeri için tereyağı, kola ve kakaoyu küçük bir tencereye alıp tereyağı eriyene kadar karıştırın. Pudra şekerini ekleyip hızla karıştırarak pürüzsüz ve parlak bir hal alana kadar pişirip ocaktan alın. Keki kalıptan çıkartıp servis tabağına koyun ve üzerine hazırladığınız sosu yayın. Sos sertleşene kadar bekleyip, çilekle süsleyin. Dilimleyerek, servis yapın.