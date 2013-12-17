Çikolatalı ve Kolalı Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı un
3/4 su bardağı un
1 su bardağı pudra şekeri
3/4 su bardağı pudra şekeri
3 çorba kaşığı tepeleme kakao
Bir tutam karbonat
250 gram tereyağı
1 su bardağı kola
Yarım su bardağı süt
2 adet yumurta
1 çay kaşığı vanilya ekstratı
Üzeri için:
100 gram tereyağı
2 çorba kaşığı kola
2 çorba kaşığı kakao
1 su bardağı pudra şekeri
1/4 su bardağı pudra şekeri
Süslemek için:
Çilek
YAPILIŞI
Un, pudra şekeri, kakao ve karbonatı derin bir kapta karıştırın. Eritilmiş tereyağı, kola, süt, vanilya ve çırpılmış yumurtaları karışıma ekleyin. Mikserle çırparak tüm malzemenin özleşmesini sağlayın. Karışımı 24 cm çapındaki yağlanıp, unlanmış yuvarlak bir kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında içini çekene kadar pişirin ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Kekin üzeri için tereyağı, kola ve kakaoyu küçük bir tencereye alıp tereyağı eriyene kadar karıştırın. Pudra şekerini ekleyip hızla karıştırarak pürüzsüz ve parlak bir hal alana kadar pişirip ocaktan alın. Keki kalıptan çıkartıp servis tabağına koyun ve üzerine hazırladığınız sosu yayın. Sos sertleşene kadar bekleyip, çilekle süsleyin. Dilimleyerek, servis yapın.