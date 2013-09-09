Çikolatalı ve Vişneli Kek

Yumurtaları şekerle birlikte bir kaba alıp mikserle çırpın. Margarini eritip soğutun ve sütle birlikte şekerli karışıma ekleyin. Çırpmaya devam edin. Elenmiş un ve kabartma tozunu ekleyip çırpma işlemini tamamlayın. Kek karışımını küçük kağıt kalıpların yarısını dolduracak şekilde paylaştırın. Üzerlerine 3-4 adet dondurulmuş vişne koyun. Vişnelerin üzerine de damla çikolata serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin. Soğutup servis yapın.