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Çikolatalı ve Vişneli Kek

Çikolatalı ve Vişneli Kek
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram margarin

3 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

Üç su bardağı un

1 su bardağı dondurulmuş vişne

1 çay bardağı damla çikolata

1 çay bardağı süt

YAPILIŞI

Yumurtaları şekerle birlikte bir kaba alıp mikserle çırpın. Margarini eritip soğutun ve sütle birlikte şekerli karışıma ekleyin. Çırpmaya devam edin. Elenmiş un ve kabartma tozunu ekleyip çırpma işlemini tamamlayın. Kek karışımını küçük kağıt kalıpların yarısını dolduracak şekilde paylaştırın. Üzerlerine 3-4 adet dondurulmuş vişne koyun. Vişnelerin üzerine de damla çikolata serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin. Soğutup servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu kekleri, eğer varsa, oval mekik kalıplarında da pişirebilirsiniz.
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