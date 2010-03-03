Çikolatalı Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bisküvileri elinizle iyice ufalayın ve tereyağı ile karıştırın. İki adet alt kısmı açık küçük kalıbı tabağa yerleştirin. Hazırladığınız bu karışımı kalıpların dibine 1 parmak kalınlığında döşeyin. Diğer taraftan krem şantiyi sütle çırpın. İçine süzme yoğurt, pudra şekeri ve vanilyayı katıp karıştırın. En son kakaoyu da katın. Bu karışımı da kalıpların içindeki bisküvilerin üzerine ilave edin. 15 dakika buzdolabında bekletip kalıpları çıkartın. Cheesecake'lerin üzerine kıyılmış çikolata serpin. Kiraz şekeri ve nane ile süsleyerek servis yapın.