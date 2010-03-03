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Sofra / Kekler / Çikolatalı Cheesecake

Çikolatalı Cheesecake

Çikolatalı Cheesecake
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket kakaolu bisküvi

1 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı süzme yoğurt

3 çorba kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 çorba kaşığı kakao

Süslemek için:

2 çorba kaşığı kıyılmış çikolata

2 adet kiraz şekerlemesi

2-3 yaprak nane

YAPILIŞI

Bisküvileri elinizle iyice ufalayın ve tereyağı ile karıştırın. İki adet alt kısmı açık küçük kalıbı tabağa yerleştirin. Hazırladığınız bu karışımı kalıpların dibine 1 parmak kalınlığında döşeyin. Diğer taraftan krem şantiyi sütle çırpın. İçine süzme yoğurt, pudra şekeri ve vanilyayı katıp karıştırın. En son kakaoyu da katın. Bu karışımı da kalıpların içindeki bisküvilerin üzerine ilave edin. 15 dakika buzdolabında bekletip kalıpları çıkartın. Cheesecake'lerin üzerine kıyılmış çikolata serpin. Kiraz şekeri ve nane ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Tarifi hazırlarken kakaolu bisküvi yerine kakaolu kek parçaları da kullanabilirsiniz.
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