Çikolatalı Truf

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YAPILIŞI

Yumurtalar bir kaseye kirilir seker eklenir 5 dakika cirpilir.kakao ve un bir kasede karıştırılır yarısı olabildiğince yavaş şekilde spatula ile yumurtali karışıma ilave edilir.Eritilip soğutulan tereyağ ve kalan un ilave edilir yavaşca karıştırılır .Karışım yağlanmış unlanmış kelepçeli kek kalıbına boşaltılır ısıtılmış 170 c fırında pişirilir, soğutulur.

GANAJ

Krema bir kabin içinde ısıtılır ,iri parçalara bölünmüş bitter ilave edilir ve hızla karıştırılmış sogutulur.Ganaj kalıptaki kekin üzerine dökülür,buzdolabında soğutulur uzeri suslenir.Uzerine bol kakao serpilebilir, damla çikolata ile kaplanabilir ben seker ile kapladim