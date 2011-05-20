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Sofra / Kekler / Çikolata Soslu Top Kek

Çikolata Soslu Top Kek

Çikolata Soslu Top Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un



Sos için:

1 paket (80 gram) bitter çikolata

Yarım su bardağı krema

YAPILIŞI

Bir kapta yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Ardından süt, sıvı yağ, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip karıştırın. Unu yavaş yavaş ve karıştırarak katın. Hamuru, yağlanmış ve un serpilmiş küçük tart kalıplarına pay ederek dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 15-20 dakika pişirin. Bu arada sosu için, bir kabın içinde kremayı bir taşım kaynatın. İçine bitter çikolatayı ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Sos sıcakken, fırından çıkarttığınız keklerin üzerine döküp servis yapın.
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