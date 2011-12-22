Çilek Aromalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Sıvı yağ ekleyin ve karıştırın. Ayrı bir kapta un, pirinç unu ve kabartma tozunu karıştırın. Bu karışımı yumurtalı karışıma ekleyin ve tüm malzemeyi çırpın. Son olarak çilek esansını katın ve karıştırın. 30 x 30 cm ebadında bir kalıbı hafifçe yağlayın ve karışımı içine boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 50-60 dakika pişirin. Fırından çıkarın ve ılınması için bir kenara alın. Daha sonra üzerine sütü yavaşça dökün. Kek sütü çekince kareler halinde dilimleyin. Çikolata kremasını bir krema sıkacağına doldurun ve kek dilimlerinin üzerine sıkın. Dilimlenmiş çilekle süsleyip, servis yapın.