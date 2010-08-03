Çilek Soslu Kakaolu Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları, kakao ve pudra şekerini iyice çırpın. Erittiğiniz margarini, sütü ve vanilyayı ilave ederek çırpmaya devam edin. Bu karışımdan bir bardak alarak sonra kullanılmak üzere bir kenara ayırın. Kalan karışıma kabartma tozunu, unu, cevizi, küçük şekilde kırdığınız çikolatayı ekleyerek karıştırın. 25 cm'lik kare kalıbı yağlı kağıtla kaplayın. Hamuru kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derecedeki fırında 55 dakika pişirin. Keki fırından çıkardığınızda, kenara ayırdığınız karışımı üzerine döküp soğumaya bırakın. Bu arada çilekleri püre haline getirin. Şekerle bir taşım kaynatarak soğutun. Keki, çilekli sosla, arzuya göre çilekli dondurmayla servis yapın.