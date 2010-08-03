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Çilek Soslu Kakaolu Kek

Çilek Soslu Kakaolu Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

4 çorba kaşığı kakao

Bir buçuk su bardağı pudra şekeri

150 gram margarin

1 su bardağı süt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Bir buçuk su bardağı ceviz

80 gram çikolata

Yarım kg çilek

1 su bardağı tozşeker

YAPILIŞI

Yumurtaları, kakao ve pudra şekerini iyice çırpın. Erittiğiniz margarini, sütü ve vanilyayı ilave ederek çırpmaya devam edin. Bu karışımdan bir bardak alarak sonra kullanılmak üzere bir kenara ayırın. Kalan karışıma kabartma tozunu, unu, cevizi, küçük şekilde kırdığınız çikolatayı ekleyerek karıştırın. 25 cm'lik kare kalıbı yağlı kağıtla kaplayın. Hamuru kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derecedeki fırında 55 dakika pişirin. Keki fırından çıkardığınızda, kenara ayırdığınız karışımı üzerine döküp soğumaya bırakın. Bu arada çilekleri püre haline getirin. Şekerle bir taşım kaynatarak soğutun. Keki, çilekli sosla, arzuya göre çilekli dondurmayla servis yapın.
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