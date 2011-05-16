Çilekli Beyaz Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
160 gram beyaz çikolata
250 gram margarin
Yarım su bardağı esmer şeker
1/3 su bardağı su
3 adet yumurta
İki buçuk su bardağından iki parmak fazla un
Yarım paket kabartma tozu
Üzeri için: 100 gram margarin
1 su bardağı toz şeker
3 çorba kaşığı şekersiz krema
Süslemek için: 2 çorba kaşığı krema
9-10 adet çilek
YAPILIŞI
Çikolata, su, esmer şeker ve margarini benmari usulü eritin. Diğer taraftan yumurtaları iyice çırpıp benmarideki karışıma ekleyin. Ocaktan alıp, üzerine un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış kalıba dökün. Kalıbı önceden ısıtılmış 150 derece fırına yerleştirin. 25 dakika sonra sıcaklığı 160 dereceye çıkartın. Bu arada üzeri için, margarini eritip krema ve toz şekeri ekleyin. İyice karıştırın. Üzeri hafifçe pembeleşen ve kabaran keki fırından çıkarın. Karışım ile kekin üzerini kaplayın. Çilek dilimleri ve krema ile süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.