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Çilekli Beyaz Çikolatalı Kek

Çilekli Beyaz Çikolatalı Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

160 gram beyaz çikolata

250 gram margarin

Yarım su bardağı esmer şeker

1/3 su bardağı su

3 adet yumurta

İki buçuk su bardağından iki parmak fazla un

Yarım paket kabartma tozu



Üzeri için: 100 gram margarin

1 su bardağı toz şeker

3 çorba kaşığı şekersiz krema



Süslemek için: 2 çorba kaşığı krema

9-10 adet çilek

YAPILIŞI

Çikolata, su, esmer şeker ve margarini benmari usulü eritin. Diğer taraftan yumurtaları iyice çırpıp benmarideki karışıma ekleyin. Ocaktan alıp, üzerine un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış kalıba dökün. Kalıbı önceden ısıtılmış 150 derece fırına yerleştirin. 25 dakika sonra sıcaklığı 160 dereceye çıkartın. Bu arada üzeri için, margarini eritip krema ve toz şekeri ekleyin. İyice karıştırın. Üzeri hafifçe pembeleşen ve kabaran keki fırından çıkarın. Karışım ile kekin üzerini kaplayın. Çilek dilimleri ve krema ile süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.
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