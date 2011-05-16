Çilekli Beyaz Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolata, su, esmer şeker ve margarini benmari usulü eritin. Diğer taraftan yumurtaları iyice çırpıp benmarideki karışıma ekleyin. Ocaktan alıp, üzerine un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış kalıba dökün. Kalıbı önceden ısıtılmış 150 derece fırına yerleştirin. 25 dakika sonra sıcaklığı 160 dereceye çıkartın. Bu arada üzeri için, margarini eritip krema ve toz şekeri ekleyin. İyice karıştırın. Üzeri hafifçe pembeleşen ve kabaran keki fırından çıkarın. Karışım ile kekin üzerini kaplayın. Çilek dilimleri ve krema ile süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.