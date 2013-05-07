Çilekli Haşhaşlı Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Cheesecake'nin tabanı için ufalanmış bisküviyi tereyağı ile iyice karıştırın. 26 cm çapındaki kalıba elinizle bastırarak yerleştirin. Daha sonra buzdolabında 2 saat dinlenmeye bırakın. Ayrı bir yerde tozş eker ve yumurta sarısını krema kıvamına gelene dek çırpın. Krema ekleyip karıştırın. Labne peyniri ve limon suyu ilave edip, çırpmaya devam edin. Yaprak jöleyi 1-2 çorba kaşığı soğuk suda yumuşatıp elinizle sıkın ve toz şekerli karışıma ekleyin. Haşhaş ilave edip karıştırın. Ayrı bir yerde yumurta aklarını çırparak kar haline getirin ve haşhaşlı karışıma ekleyip yavaşça karıştırın. Daha sonra cheesecake tabanının üzerine yayın. Çilek sos için çilek, toz şeker ve suyu marmelat kıvamı alana dek pişirin. Ocaktan alıp, süzgeçten geçirin ve ılınmaya bırakın. Ilık haldeki sosu cheesecake'in üzerine dökün. Sos donduğunda, çilekle süsleyip servis yapın