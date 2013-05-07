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Sofra / Kekler / Çilekli Haşhaşlı Cheesecake

Çilekli Haşhaşlı Cheesecake

Çilekli Haşhaşlı Cheesecake
  • 6-8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı haşhaş tohumu

250 gram pötibör bisküvi

120 gram tereyağı

1 su bardağı+1 çorba kaşığı toz şeker

4 adet yumurta sarısı

200 gram krema

400 gram labne peyniri

1 çorba kaşığı limon suyu

5 adet yaprak jöle

8-10 adet yumurta akı



Çilek sos için:

500 gram çilek

1 su bardağı+1 çorba kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı+1 çorba kaşığı su



Üzeri için: 10-15 adet çilek

YAPILIŞI

Cheesecake'nin tabanı için ufalanmış bisküviyi tereyağı ile iyice karıştırın. 26 cm çapındaki kalıba elinizle bastırarak yerleştirin. Daha sonra buzdolabında 2 saat dinlenmeye bırakın. Ayrı bir yerde tozş eker ve yumurta sarısını krema kıvamına gelene dek çırpın. Krema ekleyip karıştırın. Labne peyniri ve limon suyu ilave edip, çırpmaya devam edin. Yaprak jöleyi 1-2 çorba kaşığı soğuk suda yumuşatıp elinizle sıkın ve toz şekerli karışıma ekleyin. Haşhaş ilave edip karıştırın. Ayrı bir yerde yumurta aklarını çırparak kar haline getirin ve haşhaşlı karışıma ekleyip yavaşça karıştırın. Daha sonra cheesecake tabanının üzerine yayın. Çilek sos için çilek, toz şeker ve suyu marmelat kıvamı alana dek pişirin. Ocaktan alıp, süzgeçten geçirin ve ılınmaya bırakın. Ilık haldeki sosu cheesecake'in üzerine dökün. Sos donduğunda, çilekle süsleyip servis yapın
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