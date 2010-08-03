Çilekli Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle 25 cm çapındaki kelepçeli kalıbı yağlı kağıtla kaplayın. Ardından bisküvileri dövüp erittiğiniz margarinle karıştırın. Bu karışımı kalıbın dibine ve hafif yanlara doğru yayarak sıkıştırın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. Yarım kg çileği temizledikten sonra püre haline getirin. Jelatinleri suda ıslatarak, iyice yumuşamasını sağlayın. Derin bir kapta, kremayı toz şeker ile çırparak kabartın. Ardından labne peyniri ekleyin. Jelatinlerin fazla suyunu süzüp kaptaki malzemeye ilave ederek çırpın. Vanilya ve çilek püresini de ekledikten sonra bisküvilerin üzerine dökün. Bir gece buzdolabında dinlendirin. Çıkardığınızda üzerini çileklerle süsleyip servis yapın.