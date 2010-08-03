Çilekli Cheesecake

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket kepekli bisküvi
150 gram margarin
Yarım kg çilek
4-5 yaprak jelatin
Yarım çay bardağı su
6 çorba kaşığı krema
1 su bardağı tozşeker
400 gram labne peynir
1 çay kaşığı vanilya
Üzerine: 300 gram çilek
YAPILIŞI
Öncelikle 25 cm çapındaki kelepçeli kalıbı yağlı kağıtla kaplayın. Ardından bisküvileri dövüp erittiğiniz margarinle karıştırın. Bu karışımı kalıbın dibine ve hafif yanlara doğru yayarak sıkıştırın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. Yarım kg çileği temizledikten sonra püre haline getirin. Jelatinleri suda ıslatarak, iyice yumuşamasını sağlayın. Derin bir kapta, kremayı toz şeker ile çırparak kabartın. Ardından labne peyniri ekleyin. Jelatinlerin fazla suyunu süzüp kaptaki malzemeye ilave ederek çırpın. Vanilya ve çilek püresini de ekledikten sonra bisküvilerin üzerine dökün. Bir gece buzdolabında dinlendirin. Çıkardığınızda üzerini çileklerle süsleyip servis yapın.