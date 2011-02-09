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Sofra / Kekler / Çilekli Cheesecake

Çilekli Cheesecake

Çilekli Cheesecake
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket kepekli bisküvi

150 gram margarin

Yarım kg çilek

4-5 yaprak jelatin

Yarım çay bardağı su

6 çorba kaşığı krema

1 su bardağı tozşeker

400 gram labne peynir

1 çay kaşığı vanilya

Üzerine: 300 gram çilek

YAPILIŞI

1.ÖNCELİKLE 25 cm çapındaki kelepçeli kalıbı yağlı kağıtla kaplayın. Ardından bisküvileri dövüp erittiğiniz margarinle karıştırın. Bu karışımı kalıbın dibine ve hafif yanlara doğru yayarak sıkıştırın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin.
2.Yarım kg çileği temizledikten sonra püre haline getirin. Jelatinleri suda ıslatarak, iyice yumuşamasını sağlayın.
3.Derin bir kapta, kremayı toz şeker İle çırparak kabartın. Ardından labne peyniri ekleyin. Jelatinlerin fazla suyunu süzüp kaptaki malzemeye ilave ederek çırpın. Vanilya ve çilek püresini de ekledikten sonra bisküvilerin üzerine dökün. Bir gece buzdolabında dinlendirin. Çıkardığınızda üzerini çileklerle süsleyip servis yapın.
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