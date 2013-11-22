Damla Çikolatalı Cupcake

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram tereyağı
3 çorba kaşığı toz şeker
2 adet yumurta
1 su bardağından 1 parmak eksik un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Yarım su bardağı damla çikolata
Üzeri için:
2/3 su bardağı pudra şekeri
2 çorba kaşığı tereyağı
Yarım çay kaşığı vanilya
1 çay kaşığı limon suyu
Süslemek için:
Renkli şeker hamuru
YAPILIŞI
Cupcake için oda sıcaklığındaki tereyağı ve toz şekeri mikserle şeker eriyene kadar çırpın. Teker teker yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Un, vanilya ve kabartma tozu eledikten sonra karışıma katın ve tüm malzemeyi karıştırın. Son olarak damla çikolatayı ekleyip, şöyle bir karıştırın. Harcı cupcake kalıplarına paylaştırın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Üzeri için pudra şekeri, tereyağı, vanilya ve limon suyunu (isteğe bağlı olarak gıda boyası ile renklendirilebilir) iyice çırpıp, soğuyan cupcake'lerin üzerini kaplayın. Renkli şeker hamuru ile süsleyip servis yapın.