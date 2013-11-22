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Damla Çikolatalı Cupcake

Damla Çikolatalı Cupcake
  • 8 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram tereyağı

3 çorba kaşığı toz şeker

2 adet yumurta

1 su bardağından 1 parmak eksik un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı damla çikolata

Üzeri için:

2/3 su bardağı pudra şekeri

2 çorba kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı vanilya

1 çay kaşığı limon suyu

Süslemek için:

Renkli şeker hamuru

YAPILIŞI

Cupcake için oda sıcaklığındaki tereyağı ve toz şekeri mikserle şeker eriyene kadar çırpın. Teker teker yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Un, vanilya ve kabartma tozu eledikten sonra karışıma katın ve tüm malzemeyi karıştırın. Son olarak damla çikolatayı ekleyip, şöyle bir karıştırın. Harcı cupcake kalıplarına paylaştırın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Üzeri için pudra şekeri, tereyağı, vanilya ve limon suyunu (isteğe bağlı olarak gıda boyası ile renklendirilebilir) iyice çırpıp, soğuyan cupcake'lerin üzerini kaplayın. Renkli şeker hamuru ile süsleyip servis yapın.
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