Damla Çikolatalı Cupcake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Cupcake için oda sıcaklığındaki tereyağı ve toz şekeri mikserle şeker eriyene kadar çırpın. Teker teker yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Un, vanilya ve kabartma tozu eledikten sonra karışıma katın ve tüm malzemeyi karıştırın. Son olarak damla çikolatayı ekleyip, şöyle bir karıştırın. Harcı cupcake kalıplarına paylaştırın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Üzeri için pudra şekeri, tereyağı, vanilya ve limon suyunu (isteğe bağlı olarak gıda boyası ile renklendirilebilir) iyice çırpıp, soğuyan cupcake'lerin üzerini kaplayın. Renkli şeker hamuru ile süsleyip servis yapın.