Damla Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
2 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
İki buçuk su bardağı un
3 çorba kaşığı kakao
1 çay bardağı damla çikolata
50 gram kuvertür çikolata
YAPILIŞI
Öncelikle yumurtaları derin bir kapta iyice çırpın. Toz şeker katıp, çırpmaya devam edin. Sıvıyağ ve yoğurt ekleyip, karıştırın. Kabartma tozu, vanilya, un, kakao, damla çikolata ve benmari usulü eritilmiş kuvertür çikolatayı ilave edin. Tüm malzemeyi iyice karıştırın. Küçük kek kalıplarınızı yağladıktan sonra yarısına kadar karışımdan koyun ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarın ve servis yapın.