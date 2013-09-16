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Damla Çikolatalı Kek

Damla Çikolatalı Kek
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

İki buçuk su bardağı un

3 çorba kaşığı kakao

1 çay bardağı damla çikolata

50 gram kuvertür çikolata

YAPILIŞI

Öncelikle yumurtaları derin bir kapta iyice çırpın. Toz şeker katıp, çırpmaya devam edin. Sıvıyağ ve yoğurt ekleyip, karıştırın. Kabartma tozu, vanilya, un, kakao, damla çikolata ve benmari usulü eritilmiş kuvertür çikolatayı ilave edin. Tüm malzemeyi iyice karıştırın. Küçük kek kalıplarınızı yağladıktan sonra yarısına kadar karışımdan koyun ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarın ve servis yapın.
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