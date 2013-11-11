Damla Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Akının içine tuz ilave edip, kar haline gelene kadar çırpıcı ile çırpın. Diğer yandan yumurta sarılarını toz şeker ve vanilya ile birlikte çırpıcı ile boza kıvamına gelene kadar çırptıktan sonra krema ile yoğurdu ekleyin. Tahta bir spatula ile karıştırıp, yavaşça yumurta aklarını ekleyin. Elenmiş kabartma tozu ve unu katıp, en son damla çikolatayı ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırın ve kolay çıkması için yağlanmış-unlanmış orta büyüklükte bir kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, fırının kapağını hiç açmadan 45 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve üzerini damla çikolata ile süsleyerek, servis yapın.