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Damla Çikolatalı Kek

Damla Çikolatalı Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin

Bir buçuk su bardağı toz şeker

5 adet yumurta

Üç buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Bir tutam tuz

1 su bardağı süt

1 su bardağı damla çikolata

YAPILIŞI

Tereyağı veya margarini toz şeker ile birlikte bir kaba alın. Mikser yardımıyla krema kıvamına gelene kadar iyice çırpın. Yumurtaları teker teker ilave ederken bir yandan da çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu, vanilya ve tuzu ayrı bir kapta karıştırın. Daha sonra yumurtalı karışıma yavaşça eklerken bir yandan da sütü azar azar katın. Hazırladığınız hamura damla çikolatayı ilave edin ve kaşık yardımıyla karıştırın. Yapışmaması için yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.
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