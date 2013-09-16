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Damla Çikolatalı Muffin Kek

Damla Çikolatalı Muffin Kek
  • 14 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet yumurta

Üç buçuk su bardağı toz şeker

450 gram eritilmiş tereyağı

1 su bardağı sütle çırpılmış krem şanti

İki buçuk su bardağı yoğurt

1 çorba kaşığı karbonat

Yedi buçuk su bardağı un

1 çorba kaşığı kakao

1 su bardağı damla çikolata



Üzerine:

Yarım su bardağı damla çikolata

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri bir kaba alıp kabarıncaya dek çırpın. Üzerine önce tereyağı daha sonra krem şantiyi azar azar ilave edin. Damla çikolata hariç kalan malzemeleri bir kapta karıştırıp yumurtalı karışıma katın ve birkaç dakika daha karıştırmaya devam edin. En son damla çikolatayı ilave edin. Hazırladığınız harcı muffin kalıplarına paylaştırın. Üzerine damla çikolata serpin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 40 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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