Damla Çikolatalı Muffin Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
8 adet yumurta
Üç buçuk su bardağı toz şeker
450 gram eritilmiş tereyağı
1 su bardağı sütle çırpılmış krem şanti
İki buçuk su bardağı yoğurt
1 çorba kaşığı karbonat
Yedi buçuk su bardağı un
1 çorba kaşığı kakao
1 su bardağı damla çikolata
Üzerine:
Yarım su bardağı damla çikolata
YAPILIŞI
Yumurta ve toz şekeri bir kaba alıp kabarıncaya dek çırpın. Üzerine önce tereyağı daha sonra krem şantiyi azar azar ilave edin. Damla çikolata hariç kalan malzemeleri bir kapta karıştırıp yumurtalı karışıma katın ve birkaç dakika daha karıştırmaya devam edin. En son damla çikolatayı ilave edin. Hazırladığınız harcı muffin kalıplarına paylaştırın. Üzerine damla çikolata serpin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 40 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.