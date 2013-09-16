Damla Çikolatalı Muffin Kek

Yumurta ve toz şekeri bir kaba alıp kabarıncaya dek çırpın. Üzerine önce tereyağı daha sonra krem şantiyi azar azar ilave edin. Damla çikolata hariç kalan malzemeleri bir kapta karıştırıp yumurtalı karışıma katın ve birkaç dakika daha karıştırmaya devam edin. En son damla çikolatayı ilave edin. Hazırladığınız harcı muffin kalıplarına paylaştırın. Üzerine damla çikolata serpin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 40 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.