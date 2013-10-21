Damla Çikolatalı Top Kek

DERİN bir kapta yumurta ve toz şekeri çırpın. Yoğurt ve sıvı yağ ekleyip, çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve vanilya ilave edip, karıştırın. Muffin kalıplarını, kekin kolay çıkması için yağlayıp, unlayın. İçlerine 1'er çorba kaşığı kek karışımından koyun. Üzerlerine 1 tatlı kaşığı damla çikolata serpin ve kalan karışımı kalıplara paylaştırın. En üste tekrar damla çikolata serpin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra kalıplardan çıkarın.