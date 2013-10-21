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Damla Çikolatalı Top Kek

Damla Çikolatalı Top Kek
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

4 kahve fincan toz şeker

2 kahve fincanı yoğurt

2 kahve fincanı sıvı yağ

6 kahve fincanı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı damla çikolata

YAPILIŞI

DERİN bir kapta yumurta ve toz şekeri çırpın. Yoğurt ve sıvı yağ ekleyip, çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve vanilya ilave edip, karıştırın. Muffin kalıplarını, kekin kolay çıkması için yağlayıp, unlayın. İçlerine 1'er çorba kaşığı kek karışımından koyun. Üzerlerine 1 tatlı kaşığı damla çikolata serpin ve kalan karışımı kalıplara paylaştırın. En üste tekrar damla çikolata serpin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra kalıplardan çıkarın.
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