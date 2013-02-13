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Domatesli Ve Keçi Peynirli Muffin

Domatesli Ve Keçi Peynirli Muffin
  • 10 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 dal taze soğan

6 çorba kaşığı tereyağı

İki buçuk çorba kaşığı kıyılmış fesleğen

2 su bardağı hazır sade kek unu

1 su bardağı+2 çorba kaşığı mısır unu

Bir buçuk su bardağı süt

2 adet büyük boy yumurta

90 gram keçi peyniri

10 adet küçük boy kiraz domates

Yarım tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kıyılmış soğanı tereyağında soteleyin. Fesleğen ekleyip ocaktan alın. Ayrı bir yerde hazır kek unu, mısır unu ve tuzu harmanlayıp, ortasını havuz gibi açın. Süt ve yumurtayı da ayrıca çırpıp, unun ortasına dökün. Ardından tereyağlı karışımı dökün ve karıştırın. 10 adet muffin kalıbını yağlayıp, harcın yarısını pay edin. Her birine peynir parçaları ve kiraz domates serpiştirin. Peynir ve domatesleri elinizle hafifçe bastırın. Üzerlerine kalan harcı pay edin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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