Domatesli Ve Keçi Peynirli Muffin

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kıyılmış soğanı tereyağında soteleyin. Fesleğen ekleyip ocaktan alın. Ayrı bir yerde hazır kek unu, mısır unu ve tuzu harmanlayıp, ortasını havuz gibi açın. Süt ve yumurtayı da ayrıca çırpıp, unun ortasına dökün. Ardından tereyağlı karışımı dökün ve karıştırın. 10 adet muffin kalıbını yağlayıp, harcın yarısını pay edin. Her birine peynir parçaları ve kiraz domates serpiştirin. Peynir ve domatesleri elinizle hafifçe bastırın. Üzerlerine kalan harcı pay edin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.