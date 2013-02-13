Domatesli Ve Keçi Peynirli Muffin

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 dal taze soğan
6 çorba kaşığı tereyağı
İki buçuk çorba kaşığı kıyılmış fesleğen
2 su bardağı hazır sade kek unu
1 su bardağı+2 çorba kaşığı mısır unu
Bir buçuk su bardağı süt
2 adet büyük boy yumurta
90 gram keçi peyniri
10 adet küçük boy kiraz domates
Yarım tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Kıyılmış soğanı tereyağında soteleyin. Fesleğen ekleyip ocaktan alın. Ayrı bir yerde hazır kek unu, mısır unu ve tuzu harmanlayıp, ortasını havuz gibi açın. Süt ve yumurtayı da ayrıca çırpıp, unun ortasına dökün. Ardından tereyağlı karışımı dökün ve karıştırın. 10 adet muffin kalıbını yağlayıp, harcın yarısını pay edin. Her birine peynir parçaları ve kiraz domates serpiştirin. Peynir ve domatesleri elinizle hafifçe bastırın. Üzerlerine kalan harcı pay edin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.