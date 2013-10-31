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Sofra / Kekler / Dondurma Külahında Limonlu Kek

Dondurma Külahında Limonlu Kek

Dondurma Külahında Limonlu Kek
  • 10 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet limonun suyu ve

rendelenmiş kabuğu

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

Bir buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı kıyılmış ceviz

10 adet dondurma külahı

1 çay bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI

Derin bir kaba yumurtayı kırın. Toz şeker ve tereyağı ekleyip çırpın. Ayrı bir yerde un ve kabartma tozunu
harmanlayıp, yumurtalı karışıma ekleyin. Ceviz, limon suyu ve limon kabuğunu ilave edip, karışımı
külahların içlerine pay edin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kekler kabarana dek pişirin. Üzerlerine
pudra şekeri serpip servis yapın.
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