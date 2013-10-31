Dondurma Külahında Limonlu Kek

harmanlayıp, yumurtalı karışıma ekleyin. Ceviz, limon suyu ve limon kabuğunu ilave edip, karışımı

külahların içlerine pay edin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kekler kabarana dek pişirin. Üzerlerine

pudra şekeri serpip servis yapın.

Derin bir kaba yumurtayı kırın. Toz şeker ve tereyağı ekleyip çırpın. Ayrı bir yerde un ve kabartma tozunu