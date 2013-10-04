Dondurmalı Brownie

Yumurta ve toz şekeri bir kapta iyice çırpın. Üzerine süt, kıyılmış ceviz, margarin, kakao, kabartma tozu ve unu ekleyip karıştırın. Malzemeyi, yağlanmış fırın tepsisine döküp üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 40 dakika pişirin. Fırından çıkan keki soğutup, üzerine benmari usulü erittiğiniz çikolatayı döküp, donunca kare şeklinde kesin. Dondurma toplarıyla servis yapın.