DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Dondurmalı Brownie

Dondurmalı Brownie

Dondurmalı Brownie
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz şeker

Bir buçuk su bardağı süt

1 su bardağı ceviz

3 su bardağı un

100 gram oda sıcaklığında bekletilmiş margarin

1 paket kabartma tozu

2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

1 çorba kaşığı kakao

Üzerine: 6 top dondurma

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri bir kapta iyice çırpın. Üzerine süt, kıyılmış ceviz, margarin, kakao, kabartma tozu ve unu ekleyip karıştırın. Malzemeyi, yağlanmış fırın tepsisine döküp üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 40 dakika pişirin. Fırından çıkan keki soğutup, üzerine benmari usulü erittiğiniz çikolatayı döküp, donunca kare şeklinde kesin. Dondurma toplarıyla servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN