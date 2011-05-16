Dondurmalı Kek

Keki hazırlamak için, yumurtaları çırpıp üzerine toz şekeri ekleyin ve mikserle iyice karıştırın. Sıvıyağ, maden suyu ve vanilyayı ilave edin. Kabartma tozunu unla karıştırıp diğer malzemelere ekleyin. Karışımı ikiye bölüp bir parçasına kakaoyu katın. Kelepçeli bir fırın kabını yağlayın. Kabın tam ortasına bir kepçe kakaolu karışımdan dökün. Kakaolu karışımın tam ortasına da yine bir kepçe sade karışımdan dökün. Bu şekilde bir kakaolu karışımdan, bir sade karışımdan olmak üzere harçlar bitene kadar işlemi tekrar edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 45 dakika pişirip soğumaya bırakın. Diğer taraftan üzerine dökeceğiniz sosu hazırlamak için, muz ve kremayı birlikte blenderden geçirip üzerine vanilyayı ekleyin. Keki dilimleyip servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız sostan gezdirip pasta süsü serpin ve dondurma ile birlikte servis yapın.