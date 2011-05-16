DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Dondurmalı Kek

Dondurmalı Kek

Dondurmalı Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek için: 4 adet yumurta

2 su bardağı tozşeker

1 su bardağı sıvıyağ

1 şişe maden suyu

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

3 çorba kaşığı kakao



Üzeri için: 2 adet muz

Yarım paket vanilya

1 çay bardağı krema

2-3 çorba kaşığı renkli pasta süsü

4 top çilekli dondurma

YAPILIŞI

Keki hazırlamak için, yumurtaları çırpıp üzerine toz şekeri ekleyin ve mikserle iyice karıştırın. Sıvıyağ, maden suyu ve vanilyayı ilave edin. Kabartma tozunu unla karıştırıp diğer malzemelere ekleyin. Karışımı ikiye bölüp bir parçasına kakaoyu katın. Kelepçeli bir fırın kabını yağlayın. Kabın tam ortasına bir kepçe kakaolu karışımdan dökün. Kakaolu karışımın tam ortasına da yine bir kepçe sade karışımdan dökün. Bu şekilde bir kakaolu karışımdan, bir sade karışımdan olmak üzere harçlar bitene kadar işlemi tekrar edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 45 dakika pişirip soğumaya bırakın. Diğer taraftan üzerine dökeceğiniz sosu hazırlamak için, muz ve kremayı birlikte blenderden geçirip üzerine vanilyayı ekleyin. Keki dilimleyip servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız sostan gezdirip pasta süsü serpin ve dondurma ile birlikte servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN