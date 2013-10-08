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Dondurmalı Kuru Meyveli Kek

Dondurmalı Kuru Meyveli Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet kuru incir

6-7 adet kuru kayısı

Yarım su bardağı kuru üzüm

Bir buçuk su bardağı un

2 çorba kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 çorba kaşığı margarin

80 gram bitter çikolata

2 çorba kaşığı krema

1/4 su bardağı sıvı yağ

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı ceviz içi

Dondurma

Sos için: 10 adet böğürtlen

1 çorba kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Kuru meyveleri ılık suda yumuşayıncaya kadar bekletin. Süzüp, küçük parçalar halinde doğrayın. Bir kabın içinde kakao, un, kabartma tozu ve vanilyayı karıştırın. Çikolatayı margarinle birlikte benmari usülü eritin. Yumurtaları mikserle çırpın. Şekeri ilave edip çırpma işlemine devam edin. Krema ve sıvı yağı ekleyip tekrar çırpın. Kakaolu toz karışımı ekleyip tahta kaşıkla iyice karıştırın. Son olarak eritilmiş çikolatayı ekleyip karıştırın. Yağlanmış kek kalıbının içine karışımın 1/3'ünü boşaltın. Doğranmış kuru meyveleri ve dövülmüş ceviz içini gelişigüzel serpiştirin. Kalan karışımı kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 50-60 dakika pişirin. Sos için böğürtleni ve pudra şekerini mikserleyin. Böğürtlen sos ve dondurmayla birlikte servis yapın.
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