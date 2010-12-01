Dondurmalı Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yulaf ezmesini, 2/3 su bardağı tozşeker ve margarinle iyice karıştırın. 22-23 cm çapında kelepçeli bir kek kalıbını hafifçe yağlayın. Yulaf ezmeli karışımı yağlanmış kalıbın içine yayın. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 10 dakika pişirip, soğumaya bırakın. Labneyi, lor peyniri, yumurtalar, vanilya ve yarım su bardağı tozşekerle karıştırın. Peynirli karışımı kalıba boşaltın. Tekrar 150 derece fırında peynirli karışımın üzeri hafifçe pembeleşene dek pişirin. Soğutup, yanında dondurmayla birlikte servis yapın.