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Sofra / Kekler / Dondurmalı Cheesecake

Dondurmalı Cheesecake

Dondurmalı Cheesecake
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İtalyan Mutfağı
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı yulaf ezmesi

2/3 su bardağı tozşeker

3 çorba kaşığı margarin

1 kutu labne peyniri

1 su bardağı tatlı lor peyniri

2 adet yumurta

1 paket vanilya

Yarım su bardağı tozşeker

Karışık dondurma

YAPILIŞI

Yulaf ezmesini, 2/3 su bardağı tozşeker ve margarinle iyice karıştırın. 22-23 cm çapında kelepçeli bir kek kalıbını hafifçe yağlayın. Yulaf ezmeli karışımı yağlanmış kalıbın içine yayın. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 10 dakika pişirip, soğumaya bırakın. Labneyi, lor peyniri, yumurtalar, vanilya ve yarım su bardağı tozşekerle karıştırın. Peynirli karışımı kalıba boşaltın. Tekrar 150 derece fırında peynirli karışımın üzeri hafifçe pembeleşene dek pişirin. Soğutup, yanında dondurmayla birlikte servis yapın.
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