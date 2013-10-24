Dut Pekmezli Brownie

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

KEK için derin bir kapta pekmez, yumurta ve sıvı yağı iyice çırpın. Üzerine süt, kakao ve bal ekleyip, çırpmaya devam edin. Cevizi kattıktan sonra unu yavaşça ilave edip, vanilya ve kabartma tozunu katın. Tüm malzemeyi karıştırın ve yağlanmış unlanmış kelepçeli kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin. Diğer taraftan sosu için kremayı bir tavaya alın ve bir taşım kaynatın. İçine çikolata katıp, eriyene kadar karıştırın. En son pekmezi ekleyin. Tekrar karıştırıp, dilimlediğiniz kekin üzerine dökün ve servis yapın.