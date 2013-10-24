DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Dut Pekmezli Brownie

Dut Pekmezli Brownie

Dut Pekmezli Brownie
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı Dut Pekmezi

3 adet yumurta

1'er çay bardağı sıvı yağ ve süt

3 çorba kaşığı kakao

4 çorba kaşığı bal

2 çay bardağı ince dövülmüş

ceviz, 2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Sos için: 1 çay bardağı

YAPILIŞI

KEK için derin bir kapta pekmez, yumurta ve sıvı yağı iyice çırpın. Üzerine süt, kakao ve bal ekleyip, çırpmaya devam edin. Cevizi kattıktan sonra unu yavaşça ilave edip, vanilya ve kabartma tozunu katın. Tüm malzemeyi karıştırın ve yağlanmış unlanmış kelepçeli kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin. Diğer taraftan sosu için kremayı bir tavaya alın ve bir taşım kaynatın. İçine çikolata katıp, eriyene kadar karıştırın. En son pekmezi ekleyin. Tekrar karıştırıp, dilimlediğiniz kekin üzerine dökün ve servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN