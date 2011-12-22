Elmalı Kahveli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Elmaların kabuğunu soyup kararmalarını önlemek için limonlu suda beklemeye bırakın. Diğer taraftan kek un, toz şeker, kabartma tozu, kahve ve tuzu karıştırın. Geniş bir kapta yumurtayı çırpın. Üzerine süt ve sıvı yağı ekleyin. Unlu karışımı üzerine ilave edip karıştırın. Elmaları ince dilimleyip hamura ilave edin ve mikser kullanmadan karıştırın. Hamuru 20 cm çapında yuvarlak bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30-40 dakika kürdanla kontrol ederek (keke batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.