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Elmalı Kahveli Kek

Elmalı Kahveli Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2-3 adet elma

1 çorba kaşığı limon suyu

Bir buçuk su bardağı kek un

Yarım su bardağı toz şeker

2 çay kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

2/3 su bardağı süt

3 çorba kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Elmaların kabuğunu soyup kararmalarını önlemek için limonlu suda beklemeye bırakın. Diğer taraftan kek un, toz şeker, kabartma tozu, kahve ve tuzu karıştırın. Geniş bir kapta yumurtayı çırpın. Üzerine süt ve sıvı yağı ekleyin. Unlu karışımı üzerine ilave edip karıştırın. Elmaları ince dilimleyip hamura ilave edin ve mikser kullanmadan karıştırın. Hamuru 20 cm çapında yuvarlak bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30-40 dakika kürdanla kontrol ederek (keke batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.
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