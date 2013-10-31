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Sofra / Kekler / Elmalı Muffin

Elmalı Muffin

Elmalı Muffin
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Ev Partisi
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy elma

2 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı yoğurt

Bir buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya



Üzerine:

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Elmaları ortadan ikiye kesip, çekirdek yataklarını çıkarın. Küp şeklinde doğrayın ve kararmaması için hafif unlayın. Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta çırpın. Zeytinyağı ve yoğurt ekleyip, çırpmaya devam adin. Un, kabartma tozu, vanilya ve elma katıp, karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış küçük muffin kalıplarının yarısına kadar karışımdan koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin (muffinlere bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Soğuduktan sonra kalıplardan çıkarın ve üzerine pudra şekeri serperek, servis yapın.
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