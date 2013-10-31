Elmalı Muffin

Elmaları ortadan ikiye kesip, çekirdek yataklarını çıkarın. Küp şeklinde doğrayın ve kararmaması için hafif unlayın. Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta çırpın. Zeytinyağı ve yoğurt ekleyip, çırpmaya devam adin. Un, kabartma tozu, vanilya ve elma katıp, karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış küçük muffin kalıplarının yarısına kadar karışımdan koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin (muffinlere bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Soğuduktan sonra kalıplardan çıkarın ve üzerine pudra şekeri serperek, servis yapın.