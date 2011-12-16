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Sofra / Kekler / Elmalı Soya Unlu Muffin

Elmalı Soya Unlu Muffin

Elmalı Soya Unlu Muffin
  • 16 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 su bardağı eritilmiş margarin

2 su bardağı yoğurt

2 adet elma

Bir buçuk su bardağı dövülmüş fındık

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı beyaz soya unu

1 çorba kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Yumurtaları toz şeker ile birlikte iyice çırpın. Margarin ve yoğurdu ekleyip karıştırın. Kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin. Elmaları rendeleyip, fındık ve tarçını ekleyin. Soya unuyla birlikte hamura ekleyip, malzemeleri iyice karıştırın. Yağlanmış muffin kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, içini çekene kadar pişirin.
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