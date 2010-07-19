Elmalı Cevizli Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
120 gram margarin
Aldığı kadar un
3 adet yumurta
Yarım su bardağı tozşeker
Yarım su bardağı ceviz
1'er paket kabartma
tozu ve vanilya
Üzerine:
1 çorba kaşığı tozşeker
1 adet elma
Tarçın
Ceviz
YAPILIŞI
Öncelikle şeker ve oda sıcaklığında margarini çırpıp, üzerine yumurtaları ekleyin. Çırpmaya devam edin. Bu arada diğer kek malzemesini de kaba alın ve karıştırın. Yağlanmış bir kek kalıbının içine hamuru dökün. Üzerine elma dilimlerini yerleştirin. 1 çorba kaşığı tozşeker, tarçın ve ceviz serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin.