Elmalı Cevizli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle şeker ve oda sıcaklığında margarini çırpıp, üzerine yumurtaları ekleyin. Çırpmaya devam edin. Bu arada diğer kek malzemesini de kaba alın ve karıştırın. Yağlanmış bir kek kalıbının içine hamuru dökün. Üzerine elma dilimlerini yerleştirin. 1 çorba kaşığı tozşeker, tarçın ve ceviz serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin.