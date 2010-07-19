DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Elmalı Cevizli Kek

Elmalı Cevizli Kek

Elmalı Cevizli Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

120 gram margarin

Aldığı kadar un

3 adet yumurta

Yarım su bardağı tozşeker

Yarım su bardağı ceviz

1'er paket kabartma

tozu ve vanilya

Üzerine:

1 çorba kaşığı tozşeker

1 adet elma

Tarçın

Ceviz

YAPILIŞI

Öncelikle şeker ve oda sıcaklığında margarini çırpıp, üzerine yumurtaları ekleyin. Çırpmaya devam edin. Bu arada diğer kek malzemesini de kaba alın ve karıştırın. Yağlanmış bir kek kalıbının içine hamuru dökün. Üzerine elma dilimlerini yerleştirin. 1 çorba kaşığı tozşeker, tarçın ve ceviz serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN