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ELMALI HINDISTANCEVIZLI KEK

ELMALI HINDISTANCEVIZLI KEK
  • Zorluk Derecesi: Orta
Üye Tarifi

MALZEMELER

1 Elmali karışım ust icin

1,5 kilo elma kup doğranmış

250 gr toz seker

1 tatli kaşığı tarcin

1 limon suyu

KEK MALZEMESI

120 gr oda isisi tereyağ

120 gr toz seker

2 tane yumurta

300 gr un

200 gr sut

1 paket kabartma tozu

UST..

80 gr tereyağ eritilmiş

100 gr esmer seker

1 su bardağı hindistancevizi

100 gr un

1 tatli kaşığı tarcin

kuru uzum yada herhangi bir meyve

YAPILIŞI

Doğranmış elma,limon suyu ve seker kısık ateşte pisirilir.Tarcin,kuru uzum ve ceviz eklenir soğutulur.
Kek icin seker ve yumurta bir kabin içinde iyice çırpılır.
Tereyağ,süt,un,kabartma tozu ilave edilir karıştırılır..
Kek karışımı yağlanmış kalıba dokulur 180c fırına verilir uzeri pembeleşene kadar pişirilir.
UST...
Tereyağ eritilir seker,hindistancevizi,un,tarcin yoğurulur.
Hafifce pembelesen kek fırından alinir üzerine elmali karışım dokulur .
Elmaların üzerine ust icin hazırlanan malzeme dikkatlice serpilir .
Kek tekrar fırına verilir uzeri kızardığında alinir.
Soğumuş olan kekin üzerine pudra sekeri serpilir
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