ELMALI HINDISTANCEVIZLI KEK

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MALZEMELER
1 Elmali karışım ust icin
1,5 kilo elma kup doğranmış
250 gr toz seker
1 tatli kaşığı tarcin
1 limon suyu
KEK MALZEMESI
120 gr oda isisi tereyağ
120 gr toz seker
2 tane yumurta
300 gr un
200 gr sut
1 paket kabartma tozu
UST..
80 gr tereyağ eritilmiş
100 gr esmer seker
1 su bardağı hindistancevizi
100 gr un
1 tatli kaşığı tarcin
kuru uzum yada herhangi bir meyve
YAPILIŞI
Doğranmış elma,limon suyu ve seker kısık ateşte pisirilir.Tarcin,kuru uzum ve ceviz eklenir soğutulur.
Kek icin seker ve yumurta bir kabin içinde iyice çırpılır.
Tereyağ,süt,un,kabartma tozu ilave edilir karıştırılır..
Kek karışımı yağlanmış kalıba dokulur 180c fırına verilir uzeri pembeleşene kadar pişirilir.
UST...
Tereyağ eritilir seker,hindistancevizi,un,tarcin yoğurulur.
Hafifce pembelesen kek fırından alinir üzerine elmali karışım dokulur .
Elmaların üzerine ust icin hazırlanan malzeme dikkatlice serpilir .
Kek tekrar fırına verilir uzeri kızardığında alinir.
Soğumuş olan kekin üzerine pudra sekeri serpilir