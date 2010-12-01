ELMALI HINDISTANCEVIZLI KEK

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1 Elmali karışım ust icin 1,5 kilo elma kup doğranmış 250 gr toz seker 1 tatli kaşığı tarcin 1 limon suyu KEK MALZEMESI 120 gr oda isisi tereyağ 120 gr toz seker 2 tane yumurta 300 gr un 200 gr sut 1 paket kabartma tozu UST.. 80 gr tereyağ eritilmiş 100 gr esmer seker 1 su bardağı hindistancevizi 100 gr un 1 tatli kaşığı tarcin kuru uzum yada herhangi bir meyve

YAPILIŞI

Doğranmış elma,limon suyu ve seker kısık ateşte pisirilir.Tarcin,kuru uzum ve ceviz eklenir soğutulur.

Kek icin seker ve yumurta bir kabin içinde iyice çırpılır.

Tereyağ,süt,un,kabartma tozu ilave edilir karıştırılır..

Kek karışımı yağlanmış kalıba dokulur 180c fırına verilir uzeri pembeleşene kadar pişirilir.

UST...

Tereyağ eritilir seker,hindistancevizi,un,tarcin yoğurulur.

Hafifce pembelesen kek fırından alinir üzerine elmali karışım dokulur .

Elmaların üzerine ust icin hazırlanan malzeme dikkatlice serpilir .

Kek tekrar fırına verilir uzeri kızardığında alinir.

Soğumuş olan kekin üzerine pudra sekeri serpilir