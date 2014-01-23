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Sofra / Kekler / Espresso Soslu Kayısılı Kek

Espresso Soslu Kayısılı Kek

Espresso Soslu Kayısılı Kek
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram tereyağı

160 gram beyaz çikolata

4 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

Bir buçuk su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 tutam tuz

12 adet kayısı

Sos için:

1 çorba kaşığı espresso kahve

5 çorba kaşığı su

2 çorba kaşığı toz şeker

200 ml krema

YAPILIŞI

Tereyağı ve çikolatayı bir kaba alıp benmari usulü eritin. Tahta kaşıkla karıştırarak tamamen eriyince ocaktan alın. Ilındıktan sonra yumurta ve pudra şekerini ekleyip karıştırın. Un, kabartma tozu ve tuzu ekleyip tekrar karıştırın. Hamuru yağlanmış kalıba yayın. Kayısıların çekirdeklerini çıkartıp dörde bölün. Kayısı dilimlerini hamura saplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Sos için,kahveyi, su ve şekerle bir cezveye koyun. Kaynayınca kısık ateşe alıp, suyunu çekmesini sağlayın. Koyulaşınca kremayı ekleyin. Karıştırarak 1-2 dakika daha kaynatın. Sosu ocaktan alıp soğumaya bırakın. Keki kalıbında soğutup dilimleyin. Sosla birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

Espresso yerine, keki hazırlarken, nescafe de kullanabilirsiniz.
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