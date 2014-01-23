Espresso Soslu Kayısılı Kek

Tereyağı ve çikolatayı bir kaba alıp benmari usulü eritin. Tahta kaşıkla karıştırarak tamamen eriyince ocaktan alın. Ilındıktan sonra yumurta ve pudra şekerini ekleyip karıştırın. Un, kabartma tozu ve tuzu ekleyip tekrar karıştırın. Hamuru yağlanmış kalıba yayın. Kayısıların çekirdeklerini çıkartıp dörde bölün. Kayısı dilimlerini hamura saplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Sos için,kahveyi, su ve şekerle bir cezveye koyun. Kaynayınca kısık ateşe alıp, suyunu çekmesini sağlayın. Koyulaşınca kremayı ekleyin. Karıştırarak 1-2 dakika daha kaynatın. Sosu ocaktan alıp soğumaya bırakın. Keki kalıbında soğutup dilimleyin. Sosla birlikte servis yapın.