Fesleğenli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarini kısık ateşte eritip soğutun. Domatesleri küp doğrayın. Yumurta, süt ve yoğurdu geniş bir kaba alıp mikserle çırpın. Üzerine margarin, kaşar peyniri, domates, kıyılmış fesleğen ve tuz ilave edip karıştırın. Un ve kabartma tozunu birlikte eleyip, karıştırma kabına azar azar ekleyin. Dikdörtgen bir kek kalıbını ağlayıp unlayın. Karışımı kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin (keke bir bıçak batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Dilimleyerek servis yapın.