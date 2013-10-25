DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Fesleğenli Kek

Fesleğenli Kek

Fesleğenli Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 dal fesleğen

Yarım paket (125 gram) margarin

12 dilim konserve kurutulmuş domates

2 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

İki buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Tuz

YAPILIŞI

Margarini kısık ateşte eritip soğutun. Domatesleri küp doğrayın. Yumurta, süt ve yoğurdu geniş bir kaba alıp mikserle çırpın. Üzerine margarin, kaşar peyniri, domates, kıyılmış fesleğen ve tuz ilave edip karıştırın. Un ve kabartma tozunu birlikte eleyip, karıştırma kabına azar azar ekleyin. Dikdörtgen bir kek kalıbını ağlayıp unlayın. Karışımı kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin (keke bir bıçak batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Dilimleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN