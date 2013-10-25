Fesleğenli Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
8 dal fesleğen
Yarım paket (125 gram) margarin
12 dilim konserve kurutulmuş domates
2 adet yumurta
Yarım su bardağı süt
1 su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
İki buçuk su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Tuz
YAPILIŞI
Margarini kısık ateşte eritip soğutun. Domatesleri küp doğrayın. Yumurta, süt ve yoğurdu geniş bir kaba alıp mikserle çırpın. Üzerine margarin, kaşar peyniri, domates, kıyılmış fesleğen ve tuz ilave edip karıştırın. Un ve kabartma tozunu birlikte eleyip, karıştırma kabına azar azar ekleyin. Dikdörtgen bir kek kalıbını ağlayıp unlayın. Karışımı kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin (keke bir bıçak batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Dilimleyerek servis yapın.