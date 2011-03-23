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FINDIK KREMALI MUFFİN

FINDIK KREMALI MUFFİN
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Üye Tarifi

MALZEMELER

Malzemeler: 3 su bardağı un 25 gr kakao 100 gr esmer şeker 110 gr terayağı Yarım çay bardağı fındık yağı 2 yumurta Yarım limon suyu 250 ml süt 1 paket kabartma tozu Fındık kreması Vanilya 1 su bardağı yabanmersini

YAPILIŞI

YAPILIŞI
Önce sütü ısıtıp limon suyunu ekleyin ve ılıyıncaya kadar bekletin.Un, kakao,kabartma tozu, ve şekeri bir kaba alın.Tereyağı, yumurta ve limonlu sütü ilave edip mikserle çırpın.Yabanmersinini ilave edip karıştırın, muffin kalıplarını yağlayın hamuru kalıplara paylaştırın.Fırından kürdan testi yapmadan çıkarmayın.Pişen muffinler biraz soğuyunca ortalarına birer tatlı kaşığı fındık kreması koyun.

AFİYET OLSUN
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