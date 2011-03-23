FINDIK KREMALI MUFFİN

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YAPILIŞI

YAPILIŞI

Önce sütü ısıtıp limon suyunu ekleyin ve ılıyıncaya kadar bekletin.Un, kakao,kabartma tozu, ve şekeri bir kaba alın.Tereyağı, yumurta ve limonlu sütü ilave edip mikserle çırpın.Yabanmersinini ilave edip karıştırın, muffin kalıplarını yağlayın hamuru kalıplara paylaştırın.Fırından kürdan testi yapmadan çıkarmayın.Pişen muffinler biraz soğuyunca ortalarına birer tatlı kaşığı fındık kreması koyun.



AFİYET OLSUN