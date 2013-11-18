Fındıklı Brownie

Çikolata sos için kremayı kaynama derecesine gelene kadar ısıtın. Parçalanmış bitter çikolata ilave edip, eriyene dek karıştırın. Soğuması için kenara alın. Brownie için tereyağı ve küçük parçalara bölünmüş çikolatayı birlikte benmari usulü eritin. Sıvı yağ, toz şeker ve kakao ekleyip mikserin hızlı devrinde karıştırın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpın. Daha sonra çırpma teli ile çırparak un ve tuz ilave edin. Kıyılmış fındık ekleyip karıştırın. Karışımı orta büyüklükte yuvarlak kek kalıbına boşaltıp, üzerini kaşık yardımıyla düzeltin. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında, yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp, 5 dakika dinlendirin. Üzerinden 1-1.5 cm aralıklarla küçük delikler açın. Bu deliklere çikolata sos doldurun. Tatlı sıcak olduğundan çikolata sosu çekecektir. Yeniden bu boşluklara kalan çikolata sosu doldurun. Soğumaya bırakın. Bir gece buzdolabında dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.